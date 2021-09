Professores e funcionários começam a ser testados à covid-19 

Na semana em que se inicia o novo ano letivo, as escolas estão a braços com os preparativos para mais uma temporada ainda em contexto de pandemia de covid-19.

A SIC visitou esta segunda-feira o Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, onde decorrem as testagens à covid-19 de cerca de 500 professores e funcionários.

As regras de distanciamento, utilização de máscara e circulação no espaço escolar mantêm-se praticamente as mesmas.

Professores e alunos estão agora mais otimistas para enfrentar o novo ano letivo mesmo ainda em contexto de pandemia.

Neste agrupamento, as aulas começam sexta-feira e num processo gradual os alunos vão ser todos testados.

