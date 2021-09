Passageiros nos aeroportos portugueses mais do que duplicam em julho face a 2020

Em julho de 2021, os aeroportos portugueses registaram uma subida de 116,1% no movimento de passageiros face ao mês homólogo, revela esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, este valor está ainda abaixo do mês de julho de 2019, o último pré-pandemia, face ao qual a quebra foi de 55,8%.

Entre embarques, desembarques e trânsitos diretos, os aeroportos nacionais movimentaram 2,8 milhões de passageiros no nosso país, mais do dobro do mês homólogo. Em Portugal, no mesmo mês, aterraram 15,6 mil aeronaves, ou mais 75,8% face a julho de 2020 - mas menos 33,2% face a julho de 2019.

O movimento de carga e correio subiu 71,9%, em julho deste ano, face ao período homólogo, alcançando as 16,5 mil toneladas. Porém, também este componente fica abaixo na comparação com julho de 2019, numa discrepância de 10,3%.

Em todos os segmentos atingiram-se máximos, em julho de 2021, desde o início da crise de Covid-19, realça o INE.

Em julho, 74,8% dos passageiros que desembarcaram em aeroportos portugueses vieram de países estrangeiros. Destes, 66,3% eram provenientes de países do continente europeu. No mês homólogo, a percentagem de estrangeiros tinha sido de 81,9%.

No que concerne a passageiros embarcados, "69,8% corresponderam a tráfego internacional (75,7% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (59,1%)", segundo o destaque do INE.

Nos primeiros sete meses do ano, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, com 697,3 mil passageiros desembarcados e 603 mil embarcados. Nos segundo e terceiro lugares, respetivamente, estão o Reino Unido (329,3 mil desembarcados e 279,9 mil embarcados) e a Alemanha (290,7 mil desembarcados e 263,2 mil embarcados), segundo o INE.