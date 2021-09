Duas pessoas esfaqueadas este fim de semana em Santos

Este fim-de-semana foram registadas duas agressões com uso de arma branca na zona de Santos. Uma das vítimas está em estado grave. A PSP garante que os casos não estão relacionados.

O alerta foi recebido pelo INEM às 6:30 da manhã. Um homem agredido com uma arma branca na Estação de Santos, em Lisboa.

O esfaqueamento que aconteceu na Estação de Santos já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O que correu no Largo de Santos, na madrugada de sábado, está com a PSP. Trata-se de uma agressão a um jovem de 21 anos por volta das 4:00. Neste caso, não corre risco de vida.

As circunstâncias continuam por esclarecer. O suspeito ainda não foi identificado.

Mas última semana, há ainda o registo da morte de um jovem de 20 anos, baleado com dois tiros no Cais do Sodré. O caso também está a ser investigado pela Judiciária.