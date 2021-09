Milhares de jovens voltaram a juntar-se, este sábado à noite, nas ruas de Santos e do Cais do Sodré, em Lisboa, perturbando o descanso dos moradores. A PSP deteve duas pessoas por roubo durante a madrugada.

Da varanda tem sido espetadora assídua do que se passa na rua onde vive. Christina e o marido... mudaram-se, em dezembro, para a Rua de São Paulo, no Cais do Sodré.

Depois de oito meses de um sossego possível numa zona de bares e restaurantes, passaram a deparar-se em setembro com outra realidade.

Centenas de pessoas numa rua aberta ao trânsito durante várias horas até de madrugada. Este sábado, da janela, assistiu também à chegada da polícia.

O vídeo mostrado nesta reportagem é apenas um dos muitos que Tiago Leitão guardou no telemóvel. Filmado por estes dias quando tentava chegar de carro a um dos estabelecimentos de que é proprietário no bairro de Santos.

Depois de milhares de pessoas da última sexta-feira, os ajuntamentos voltaram a repetir-se.

Duas pessoas detidas por roubo

A PSP já tinha garantido à SIC que nos últimos dias tinha sido reforçado o policiamento em locais como Santos e o Cais do Sodré.

Este sábado, foram detidas duas pessoas por roubo nos locais de maior concentração de pessoas.