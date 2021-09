Dois portugueses suspeitos de violação em Gijón foram libertados

A Justiça espanhola vai libertar ainda hoje os dois portugueses detidos em Espanha e acusados de alegada agressão sexual em Gijón norte de Espanha.

"O juiz deu razão ao recurso à decisão de prisão preventiva que apresentámos", disse o advogado de defesa Germán Inclán, que está à porta da prisão em que estão presos acompanhado por vários familiares dos detidos.

A justiça espanhola tinha decidido em 26 de julho deter dois dos quatro portugueses acusados de alegada agressão sexual em Gijón, deliberando ainda libertar cautelarmente os outros dois homens.

Duas jovens mulheres, uma delas de Gijón e uma outra da cidade de Bergara, apresentaram na altura queixa na polícia, alegando terem sido agredidas sexualmente pelos portugueses nessa madrugada.

Os portugueses, todos com menos de 30 anos de idade, tinham defendido a sua inocência perante o magistrado, negaram os atos criminosos de que são acusados e asseguraram que as relações sexuais com as duas jovens mulheres foram consentidas.

