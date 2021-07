Advogado de portugueses detidos em Gijon confiante que provas apontam para ato consentido

O advogado dos quatro portugueses acusados de violaçã e detidos em Espanha está confiante que as provas vão mostrar que o ato foi consentido pelas duas partes.

German Mendez diz que vai apresentar à família uma lista com todas as declarações feitas sobre o caso por alguns políticos e órgaos de comunicação.

Ontem, o pai de um dos suspeitos ja tinha admitido à SIC a possibilidade de avançar com uma queixa por causa destas declarações.. Diz que há um aproveitamento político do caso e admite a possibilidade de avançar com uma queixa contra alguns políticos espanhóis. Já o advogado garante que as provas mostram que o ato foi consentido pelas duas partes e que há um vídeo que o pode comprovar.

As alegadas agressões terão acontecido no pasado sábado. Os quatro amigos estavam de férias em Espanha e Gijón era a última paragem antes de regressarem a Portugal.