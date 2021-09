Evolução do número de câmaras por partido

As eleições autárquicas são importantes para a vida de cada partido, pois cada retira uma leitura nacional dos resultados para as legislativas.

Portugal tem 308 câmaras e outras tantas assembleias municipais.

O melhor resultado de sempre do PS com 160 câmaras, em 2017, onde está incluída a do Funchal, em coligação alargada.

O pior resultado de sempre do PSD com 98 autarquias, nas últimas eleições.

Tal como a CDU, que há 4 anos perdeu 10 câmaras e parte agora com 24.

Estão 17 câmaras nas mãos de independentes e seis pertencem ao CDS.

Portugal dirige-se para a 13.ª eleição autárquica, mais de 40 anos a escolher o poder local e a exigir obra aos eleitos.