GNR da Sertã desmantelou a maior plantação de canábis alguma vez descoberta na região

A GNR da Sertã desmantelou a maior plantação de canábis alguma vez descoberta naquela região. Um homem de 32 anos foi detido nesta operação policial.

As investigações da autoridade já duravam há algum tempo e descobriram um campo de cultivo com dimensões nunca vistas nesta região.

Um homem de 32 anos foi detido no âmbito desta operação por suspeitas de cultivo. À vista das autoridades ficou toda a linha de produção desde as sementes até à secagem do produto final. Foram também apreendidos vários utensílios usados nesta produção intensiva de canábis cuidada pelo suspeito que já era conhecido das autoridades.

Após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em liberdade, sujeito a apresentações periódicas às autoridades e proibido de adquirir sementes e continuar a plantação de canábis.