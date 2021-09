Histórico de abstenções nas eleições autárquicas

Os portugueses tendem a votar mais nas autárquicas, mas a abstenção tem subido ao longo dos anos.

As segundas autárquicas do país, da era democrática, foram as mais participadas de sempre, com apenas 26% de abstenção, em 1979.

Segue-se uma subida acentuada, que chega aos 40%, a partir do final dos anos 80. Há 12 anos que estamos acima dessa fasquia.

Nas penúltimas autárquicas, Portugal registou uma abstenção de mais de 47% e nas últimas, uma descida ligeira para os 45%.

É no poder autárquico que as pessoas vêem a solução para os problemas do dia a dia.