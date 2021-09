A PSP deteve em Matosinhos uma mulher pela alegada autoria do homicídio do seu companheiro, num caso que passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte policial.

O crime terá ocorrido ao final da noite de domingo, numa habitação da Rua Guilherme Felgueiras, em Matosinhos, sendo a alegada homicida uma mulher de 45 anos e a vítima um homem de 42.

A fonte disse desconhecer contornos do caso, mas a edição online do Jornal de Notícias conta, citando uma testemunha, que o homem foi atingido com um vaso na cabeça e, de seguida, agredido com uma faca.