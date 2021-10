O número de pessoas a estudar para ser professor caiu 70% nos últimos 20 anos.

A tendência tem registado uma ligeira inversão nos últimos anos, mas ainda não é suficiente para compensar a quebra sentida durante duas décadas. No concurso de acesso ao ensino superior deste ano entraram 1.100 alunos em licenciaturas de formação de docentes.

Os dados são avançados pelo jornal Público, que cita números da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

Os professores realizam na segunda-feira uma greve nacional para exigir o retomar de negociações com o Ministério da Educação sobre a situação profissional dos docentes.

Os professores querem pressionar a tutela a retomar as negociações com os sindicatos "após dois anos de silêncio" por parte do ministério.

As reuniões exigidas têm como objetivo discutir a avaliação e progressão na carreira docente, a aposentação, os concursos de professores e as alegadas ultrapassagens de professores com o mesmo tempo de serviço no momento das colocações nas escolas.

Para o dia 5 de outubro está já agendada uma manifestação naquele que é também o Dia Internacional do Professor.

A Federação Nacional dos Professores, entregou esta sexta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, propostas para o próximo Orçamento do Estado. Pedem o combate às desigualdades e a valorização dos professores.

A recomendação da OCDE é que 6% do PIB seja para a educação, nos países desenvolvidos, um valor que no passado nem aos 4% chegou, em Portugal. A expectativa agora é que o investimento na educação seja maior.