PJ deteve suspeito de balear homem em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de balear outro em Braga, provocando-lhe "graves lesões no abdómen", num crime ocorrido na madrugada de terça-feira, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 23 anos, efetuou "vários disparos" na direção da vítima.

"A motivação para a prática dos factos poderá estar relacionada com desentendimentos pessoais entre a vítima e o agressor", acrescenta.

A detenção ocorreu "com a colaboração" da PSP.

A PJ "prossegue com diligências com vista a identificar todos os intervenientes" no caso.