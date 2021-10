O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que o Governo está pronto para lançar "já amanhã" o concurso para a construção de uma nova maternidade em Coimbra, mas defendeu que se recomenda esperar pela posse do novo executivo municipal eleito.

António Costa referiu-se a uma das suas mais controversas promessas feitas na última campanha para as eleições autárquicas no primeiro debate parlamentar sobre política geral da presente sessão legislativa -- um debate que ocorre quatro dias antes de o Governo entregar na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Esta questão sobre a construção da nova maternidade em Coimbra foi introduzida pela presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

Na resposta, António Costa referiu que, na sequência das últimas eleições autárquicas, a coligação liderada pelo PSD venceu o PS, havendo, como tal, uma mudança no executivo municipal de Coimbra.

"Podemos lançar amanhã [sexta-feira] o concurso, mas creio que manda o bom senso e o respeito democrático, e manda o respeito pelas competências próprias da Câmara de Coimbra que se aguarde pela posse do novo presidente", José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, declarou António Costa.

Ou seja, para o líder do Governo, "é importante que o novo executivo se pronuncie sobre esta matéria".

"Quem esperou tantos anos, por certo pode esperar mais algumas semanas. Se entenderem que a pressa se deve sobrepor ao respeito pela eleição democrática ocorrida em Coimbra, lançamos [o concurso] já amanhã. Se entenderem que é de bom senso aguardarmos pela posse do novo executivo, aguardamos e retomaremos o diálogo no ponto em que ficámos exatamente com o executivo [socialista] que agora cessa funções", afirmou.

"Grande debate em Coimbra"

Perante os deputados, António Costa apontou que houve no país um "grande debate em Coimbra" sobre onde se deveria localizar a maternidade, tendo existido um "diálogo muito intenso com a Câmara Municipal" da cidade.

"Em julho deste ano, a ministra da Saúde, Marta Temido, aprovou a localização que lhe foi proposta pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Em agosto, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra enviou toda a documentação à Câmara de Coimbra sobre a localização e todos os estudos para realizar a maternidade de Coimbra", referiu.

Depois, o primeiro-ministro apontou que em 26 de setembro passado, com as eleições autárquicas, houve uma mudança política no executivo de Coimbra.

"Por isso, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar já teve a ocasião de reunir informalmente com o presidente eleito, dando-lhe toda a informação disponível. A nova Câmara, logo que tomar posse, terá obviamente direito a apreciar e pronunciar-se sobre o processo. Pela nossa parte, temos tudo pronto para lançar amanhã o concurso", acrescentou.

