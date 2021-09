PS promete manter Hospital dos Covões e construir nova maternidade em Coimbra

A campanha autárquica do PS concentrou-se em Coimbra, um dos municípios em risco, segundo as sondagens. António Costa esteve ao lado de Manuel Machado a prometer uma nova maternidade, manter o Hospital dos Covões e milhões do Plano europeu de Recuperação e Resiliência.

Acusado de usar os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência para fazer campanha eleitoral diante da Europa, António Costa decide responder a Paulo Rangel. Insurgiu-se contra os que recusam o trabalho conjunto que permitiu o sucesso da vacinação.

O líder do PS foi buscar, outra vez, para a campanha, muitos milhões do PRR e juntou-lhes um ataque aos adversários que não usam todos os fundos para habitação.

Acrescentou que existem mais dois pacotes que ultrapassam 5 mil milhões de euros para ajudar empresas, universidades e muito mais.

"Vamos ter a nova maternidade. O Hospital dos Covões não vai ser algo que vai morrer", afirma António Costa.

As sondagens registam empate técnico entre Manuel Machado, recandidato ao cargo de presidente da Câmara de Coimbra, e o candidato do PSD, José Manuel Silva. A diferença é de um ponto percentual.

