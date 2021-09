No terceiro dia de campanha oficial autárquica, os secretários-gerais do PS, António Costa, e do PCP, Jerónimo de Sousa, estão em Lisboa a apoiar os candidatos à capital, enquanto o presidente do PSD, Rui Rio, marca presença em Oeiras.

O secretário-geral do PS vai estar em Lisboa, para a apresentação da comissão de honra do candidato à Câmara Municipal de Lisboa, e atual presidente, Fernando Medina.

À noite, António Costa está em Faro para uma iniciativa com o candidato àquele município.

O presidente do PSD começa o dia em Portalegre, depois almoça em Estremoz (distrito de Évora), onde segue para um contacto com a população e visita ao comércio local.

Ao final da tarde está em Algés (distrito de Lisboa) para uma iniciativa com o candidato à Câmara Municipal de Oeiras, Alexandre Poço.

A coordenadora do BE começa o dia no distrito de Beja, onde vai participar numa iniciativa junto às estufas de Odemira.

Depois de se deslocar a Lisboa para participar na reunião plenária na Assembleia da República, Catarina Martins, vai estar em Torres Novas (distrito de Santarém) à noite para um comício com os candidatos locais.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, arranca o terceiro dia de campanha oficial para as autárquicas no seixal (distrito de Setúbal), onde vai visitar o Centro de Treinos do Serrado.

À tarde, Jerónimo de Sousa marca presença num comício em Lisboa "Pelo direito à cidade", com o candidato à câmara da capital, João Ferreira.

Já o presidente do CDS-PP tem agendadas para hoje cinco arruadas, a primeira de manhã em Beja.

À tarde, Francisco Rodrigues dos Santos ruma ao distrito de Leiria para mais quatro arruadas: Bombarral, Caldas da Rainha, Alcobaça e à noite em Leiria.

Com uma agenda autárquica mais leve, a porta-voz do PAN tem prevista apenas uma iniciativa hoje de manhã, em Sintra (distrito de Lisboa).

Inês Sousa Real vai participar na apresentação do compromisso do PAN/Sintra para a criação de uma ciclovia que ligue os concelhos de Sintra e Lisboa, denominada "IC19 em modos suaves".

André Ventura, líder do Chega, tem dois comícios marcados para hoje, um em Vila Nova de Cerveira (distrito de Viana do Castelo) pela hora de almoço e outro à noite em Bragança.

Pela Iniciativa Liberal, o líder vai passar o dia no distrito de Lisboa, arrancando o dia em Odivelas, com o candidato àquele município.

Depois, João Cotrim Figueiredo marca presença em iniciativas em Lisboa com o candidato à câmara da capital e termina o dia em Mafra, num jantar de campanha.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro começou na terça-feira e prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

