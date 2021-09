Rui Rio acusa Governo de "esturricar" dinheiro público na Dielmar 

Rui Rio acusou na quarta-feira o Governo de ter "esturricado" dinheiro público na empresa Dielmar, que acabou por pedir a insolvência.

"Temos um Governo que meteu lá à volta de oito milhões de euros sem ter monitorizado esse dinheiro. Por um lado, não apoia às empresas, por outro mete oito milhões numa empresa para esturricar, no sentido em que agora está falida", criticou.

O líder PSD esteve em Castelo Branco, em campanha autárquica, onde deixou críticas também à autarquia (governada pelo PS desde 1997) por ter, segundo as contas do ano passado, "cem milhões de euros à ordem no banco".

"Significa que não se investiu ou então que se podia baixar mais os impostos, por exemplo devolver o IRS às pessoas", afirmou, em declarações aos jornalistas, com o candidato do PSD/CDS-PP/PPM, João Belém, ao lado.

Rui Rio disse ainda acreditar que Castelo Branco seja uma das capitais de distrito que o PSD vai conquistar ao PS, nas eleições autárquicas a 26 de setembro.

