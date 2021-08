Há três grupos interessados na aquisição da Dielmar

Os trabalhadores da Dielmar, cuja insolvência já foi declarada pelo tribunal do Fundão, concentram-se esta segunda-feira à tarde em frente da Câmara de Castelo Branco. Ficaram a saber da existência de vários interessados na aquisição da empresa.

Foram de Alcains à porta da Câmara de Castelo Branco à procura de respostas e ficaram a saber que já há interessados na aquisição da fábrica.

A insolvência está declarada. A primeira assembleia de credores é a 2 de outubro, mas as intenções de aquisição, para já, não passam disso mesmo.

Na defesa do emprego, os trabalhadores propõem esticar as ferias do verão, abdicando das de Natal e pedem ao Estado que assegure os vencimentos de agosto para pegarem ao trabalho já em setembro.

Na quarta feira, há uma reunião do sindicato com o Ministério da Economia.