Ex-deputado Agostinho Branquinho absolvido por falta de provas

O antigo deputado Agostinho Branquinho e outros nove arguidos foram esta sexta-feira absolvidos dos crimes económicos de que estavam acusados no processo de licenciamento e construção do Hospital de São Martinho, no concelho de Valongo, distrito do Porto.

O juiz presidente, João Grilo Amaral, disse que "é impensável conseguir-se este resultado", em alusão à acusação do MP, apontando "incapacidade e leviandade" à investigação.