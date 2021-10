Apanha da castanha já arrancou em Trás-os-Montes

Em Trás-os-Montes já arrancou a apanha da castanha. Apesar das boas perspetivas para este ano, as doenças continuam a afetar a produção.

Em Carrazedo de Montenegro o alerta é para os produtores apostarem nos tratamentos para manter de pé aquela que é uma das maiores riquezas da região.

Os nevoeiros fora de época alimentaram fungos, que agora deixam marcas nos castanheiros.

Dinis Pereira tem apostado tudo no tratamento dos castanheiros que são a base do negócio que montou em Carrazedo de Montenegro. Uma unidade que recebe também castanhas de mais de 700 produtores de vários pontos do país.

Em Carrazedo de Montenegro a judia é a castanha rainha, mas ainda não está pronta para colher.

Apesar da urgência do mercado é preciso acompanhar o ritmo de produção, que colide cada vez mais com a falta de mão-de-obra.

A castanha, que este ano se volta a celebrar na Castmonte, a feira da judia, marcada para o primeiro fim de semana de novembro.