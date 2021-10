Assalto no Colombo: roubados relógios de luxo no valor de 100 mil euros

Uma loja do centro comercial Colombo, em Lisboa, foi esta segunda-feira assaltada por dois homens. Foram roubados pelo menos 100 mil euros em relógios de luxo.

Por volta das 14:30, dois homens, que se deslocavam numa moto, irromperam pelo piso zero do centro comercial e partiram a montra da loja Boutique dos Relógios com uma marreta.

Os assaltantes levaram alguns relógios de luxo, no valor de 100 mil euros, e fugiram.

Um dos suspeitos da autoria do assalto teria um capacete e uma mochila de entregas.

A PSP esteve no local, não se registaram feridos nem outros danos materiais e o centro comercial voltou ao funcionamento normal.

O caso está a ser investigado.