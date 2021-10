Por dia chegam às urgências dos hospitais mais de 6 mil casos não urgentes

Milhares de doentes não urgentes estão a pressionar diariamente as urgências dos hospitais. Por dia chegam a ser mais de 6 mil casos não urgentes nos hospitais.

A afluência nas urgências voltou aos níveis pré-pandemia, mas nem todos os casos são urgentes.

O diretor do Hospital de São João, no Porto, teme que a situação se agrave no inverno e pede por isso regras claras.

Nelson Pereira reforça a mensagem de que os doentes não devem ir às urgências sem antes ligarem para a linha SNS 24, INEM ou médico de família.

"Entre 35 a 40% dos doentes são doentes não urgentes. O que significa um volume muito elevado", disse o diretor do Hospital de São João à SIC.

