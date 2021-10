Faltam mais de 50 médicos especialistas no hospital de Leiria

A Ordem dos Médicos alertou para a falta de mais de 50 médicos especialistas no hospital de Leiria. Antes da chegada do inverno, é necessária a contratação de mais profissionais de saúde, reiterou esta quinta-feira Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

A falta de especialistas já era uma realidade antes da pandemia, mas agravou-se no último ano e meio. Os problemas do hospital de Leiria não são caso único no centro do país. Sem identificar as situações, a Ordem dos Médicos avisou que há outros hospitais em situação ainda mais difícil.