Megaoperação "White Ghost": esquema de fraudes terá rendido mais de 500.000 euros

A Poícia Judiciária deteve 11 suspeitos de fraudes organizadas recorrendo a plataformas como MbWay e o MbPhone. A megaoperação decorreu esta manhã em todo o país.

A operação batizada "White Ghost" decorreu nas zonas de Lisboa, Porto e Albufeira. No combate ao esquema de fraudes organizada com recurso ao MbWay e ao MbPhone e manipulação de comprovativos de tranferência estiveram 130 inspetores.

Ao todo foram realizadas 35 buscas domiciliária e detidas 11 pessoas, 9 mulheres e dois homens.

Os suspeitos cometeram alegadamente crimes de burla informática agravada, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.

Foram apreendidos vários objetos e a Polícia Judiciária calcula que as fraudes possam ter rendido mais de 500.000 euros.

As diversas participações pelas comarcas do país foram reunidas pela polícia e conduziram a uma investigação de um esquema reiterado e organizado. As várias ações criminosas deram origem a 77 inquéritos e lesaram cerca de 100 pessoas.

A investigação foi da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, que vai prosseguir para apurar a extensão das ligações criminosas do grupo.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação da medida de coação.

VEJA TAMBÉM: