Rangel recusa leitura política da presença na apresentação de livro de Pinto Luz

Paulo Rangel esteve esta tarde na apresentação de um livro de Miguel Pinto de Luz, apontado como possível aliado do eurodeputado na corrida à liderança dos sociais-democratas, mas, à chegada, Rangel recusou qualquer leitura política da presença neste evento.

"Eu venho a um ato cultural, que é uma coisa que faço frequentemente. A política também é cultura", diz o eurodeputado.

Sobre as conclusões que se poderão retirar do próximo Conselho Nacional do Partido Social Democrata, nomeadamente, sobre a sua possível candidatura à liderança do PSD, Rangel diz que "não [faz] ideia" e que "não [é] adivinho".

"Vou estar no Conselho Nacional [do PSD] como conselheiro nacional e lá verei, tal como todos os conselheiros nacionais, e os jornalistas também", termina.

Veja também: