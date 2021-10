Utentes manifestaram-se em frente ao hospital de São Bernardo, em Setúbal

Cerca de 100 utentes manifestaram-se, esta tarde, em frente ao hospital de São Bernardo, em Setúbal, exigindo mais médicos e melhores condições hospitalares.

"Ainda ontem me dirigi ao posto de saúde com uma crise de asma e não fui atendida. Depois dirigi-me aqui ao Hospital de Setúbal, também não tiveram oportunidade de me atender. Tive de ir de emergência para o Hospital da Luz e pagar um dinheirão", diz Fernanda Rodrigues, uma utente.