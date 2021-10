Hospital de Vila Franca de Xira atende pacientes na garagem

Depois do caso no Hospital de Setúbal, a Ordem dos Médicos alerta agora para as dificuldades que se vivem no Hospital de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. Alerta que não há médicos, nem condições de trabalho. Denuncia ainda que há doentes que estão a ser atendidos na garagem.

Os tempos de espera são longos, há falta de profissionais e de condições para receber os doentes. A Ordem dos Médicos avisa que os pacientes continuam a ser atendidos num espaço que foi criado no parque de estacionamento, como forma de responder à pandemia.

O hospital reconhece a situação, mas afirma que foi herdade do antigo conselho de administração. A unidade deixou de ser uma parceria público privada (PPP) e passou a estar sob alçada do Estado em início de junho.

O conselho de administração rejeita as críticas de que não tem como responder à falta de profissionais e afirma que serão contratados oito médicos – três dos quais já estão a trabalhar.