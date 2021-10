Ministério da Saúde anuncia contratação de médicos para o Hospital de Setúbal

O Ministério da Saúde anunciou, ao fim da tarde desta quinta-feira, que autorizou a contratação de médicos de diferentes especialidades para o Hospital de Setúbal, uma decisão que acontece depois de 87 médicos baterem com a porta no hospital.

Faltam profissionais e meios no Hospital de Setúbal, mas é assim há algum tempo nestas instalações.

Agora, com departamentos no limite da rutura, os médicos dizem basta.

Na anestesiologia, por exemplo, só metade das salas estão a funcionar.

Nas urgências, porta de entrada dos doentes, à falta de pessoal acresce um espaço limitado, sem condições.

"Estamos num cubículo e, agravando toda esta situação, temos que gerir, neste momento, o chamado ADR, ou seja, a estrutura que foi construída, uma estrutura modular para os doentes respiratórios. Com menos recursos humanos e mais doentes, existem dias em que as equipas estão aquém daquilo que seria desejável. Com todos os esforços que temos vindo a desenvolver, nomeadamente, em termos pessoais, na direção do serviço de urgência, alguns colegas que vieram nos últimos quatro meses, estamos ainda aquém. Há dias em que, tanto no período da noite, como aos fins de semana, encontramos grandes dificuldades", aponta o diretor do serviço de urgência geral do Hospital de Setúbal, Vítor Augusto.