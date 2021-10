Hospitais em rutura em Lisboa, Setúbal, Centro e Algarve

A falta de especialistas está a levar à rutura em vários hospitais. Há equipas desfalcadas em Lisboa, Setúbal, na região Centro e no Algarve. A Ordem dos Médicos diz que os profissionais estão a sair para o setor privado à procura de melhores condições de trabalho.

Blocos operatórios do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, estão de portas fechadas. Devido à falta de anestesistas no hospital público, alugam-se blocos operatórios no privado, com estes especialistas incluídos.

Por exemplo, quem poderia substituir anestesistas que se reformaram no último ano e meio, no Hospital Egas Moniz, preferiu sair para o privado ou para o estrangeiro, ao acabar a especialidade.

A Ordem dos Médicos diz que a situação pode piorar.

87 médicos do Hospital de Setúbal demitiram-se em bloco na quarta-feira para denunciar a situação de rotura vivida naquela unidade.

Só nos hospitais do Algarve, a falta de 100 especialistas obriga a adquirir todos os meses 4.600 horas a empresas de prestação de serviços. Sai mais caro do que pagar horas extraordinárias a quem é da casa.

