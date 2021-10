Delgado Alves acusa Cavaco Silva de ser "rancoroso" e "fantasioso"

Pedro Delgado Alves abordou o artigo de Aníbal Cavaco Silva no "Linhas Vermelhas" desta quarta-feira, acusando o ex-Presidente da República de se apresentar "rancoroso".

"O único ponto que me parece rancoroso na forma escreve, e o aspeto que é extremamente criticável, é este último, da mordaça, do silenciamento, do regime político e do sistema político sequestrado", diz o socialista.