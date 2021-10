PSP apreende mais de 38.500 doses de estupefacientes em Matosinhos

A PSP apreendeu mais de 38.500 doses de anfetaminas, de cocaína e de liamba, e a detenção de um jovem, durante uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes em Matosinhos, distrito do Porto, anunciou este domingo aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que durante a operação policial, a qual decorreu no sábado, foram realizadas três buscas domiciliárias e não domiciliárias, na área do concelho de Matosinhos.

Os agentes policiais detiveram um jovem, de 23 anos, que, depois de presente a primeiro interrogatório judicial ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

A PSP apreendeu anfetaminas para cerca de 18.940 doses, liamba que daria para mais de 15.062 doses e cocaína suficiente para cerca de 4.600 doses.

Além disso, a polícia apreendeu também um aparelho inibidor/detetor de sinais de comunicação.

