Simbologia paraquedista: cancioneiro dos boinas verdes tem vários cânticos

O ministro da Defesa e o chefe do Estado Maior do Exército foram este domingo vaiados por antigos militares paraquedistas, quando assinalavam o Dia do Exército, em Aveiro.

O protesto contra a alegada proibição de os militares no ativo cantarem o "Pátria Mãe", o hino dos paraquedistas, durante o desfile militar começou pouco depois do arranque da cerimónia.

O cancioneiro paraquedista é longo, muito variado e acarinhado pelos boinas verdes.

O cântico "Ó Pátria Mãe" é um dos mais apreciados por aquela que é uma das tropas especiais do exército.

