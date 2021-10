Autarquia e PSP aprovam protocolo de videovigilância nas ruas do Porto

A câmara municipal do Porto aprovou esta segunda-feira um protocolo da autarquia com a PSP, que prevê a instalação de câmaras de videovigilância no centro da cidade.

O objetivo é combater a insegurança e tentar diminuir a criminalidade.

Há muito que Rui Moreira defende a videovigilância e o assunto voltou à ribalta há duas semanas, depois da morte de um jovem agredido à porta de um bar, no Porto.

Esta segunda-feira, a instalação de um sistema de câmaras foi a votos e acabou por ser aprovada por maioria, com os votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda.

No entanto, para entrar em funcionamento, o projeto tem de receber ainda o aval do Ministério da Administração Interna.

As ruas onde pode vir a ser instalado o sistema de videovigilância ainda não são conhecidas, sabe-se apenas que na primeira fase do projeto está prevista a colocação de 79 câmaras no centro da cidade com a autarquia a assumir todos os custos.