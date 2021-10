Rui Moreira defende videovigilância nas ruas do centro do Porto

Após a morte de um jovem na noite portuense, o presidente da Câmara do Porto veio a público defender a videovigilância no centro da cidade e acusou o Governo de inação nesta matéria.

Também os empresários do setor estão preocupados com a falta de segurança noturna e pedem um reforço do policiamento nas ruas.

O caso da morte de um jovem na noite do Porto ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das 03:00 de domingo, quando um rapaz de 23 anos foi espancado e ficou inconsciente e inanimado na via pública, tendo depois as autoridades conduzido o jovem em estado grave para o Hospital de Santo António, onde veio a falecer ainda nessa madrugada.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, mormente aos fins de semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação com esses casos.

Veja também: