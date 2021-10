Rodoviárias gastaram mais 50 milhões de euros devido à subida do preço dos combustíveis

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros considera que são insuficientes os apoios anunciados pelo Governo para minimizar a subida do preço dos combustíveis. A Antrop diz que o setor precisa de mais auxílio, caso contrário as empresas vão ter que reduzir os serviços prestados, afetando milhares de passageiros.

Por causa do aumento do preço dos combustíveis, as empresas que fazem o transporte público de passageiros gastaram mais 50 milhões de euros desde o início do ano. A Antrop diz que o apoio anunciado pelo Governo cobre apenas 20% desse valor.

Defende ainda que o Governo deve ir mais longe para tornar sustentável o transporte público. Medidas que estão a ser negociadas com o Governo, mas que ainda não viram a luz do dia.

Se nada for feito, a Antrop diz que algumas empresas vão fechar e, fora das áreas metropolitanas, há serviços que podem ser suprimidos, afetando a mobilidade dos passageiros.

