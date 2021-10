Vice-presidente do CDS diz que adiamento do Congresso não é inédito

O vice-presidente do CDS, Pedro Melo, diz que a proposta de adiamento do Congresso, sugerida por Francisco Rodrigues dos Santos, não é inédita e aconteceu por duas vezes – em 2003 e 2013.

“Ter um congresso no final de novembro, como estava previsto, pode realmente não ser a melhora data. É isso que estamos a fazer, a ouvir os órgãos do partido para depois em função da deliberação que for tomada no conselho nacional definimos se mantém ou não a data previamente agendada”, disse Pedro Melo.