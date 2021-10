Crise no CDS: várias saídas e desagrado no partido

Depois da desfiliação de Adolfo Mesquita Nunes, anunciada este sábado de manhã, sucedem-se as manifestações desagrado pela situação do partido.

As decisões surgem depois do conselho nacional dos democratas cristãos ter aprovado o adiamento do congresso para depois das legislativas.

O Conselho Nacional do CDS aprovou o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego. O cancelamento do congresso por proposta do presidente do partido foi aprovado com 144 votos a favor (57,8%), 101 contra (40,6%) e quatro abstenções (1,6%), disseram à Lusa várias fontes que assistiram à reunião.

Adolfo Mesquita Nunes desfilia-se do CDS

Adolfo Mesquita Nunes anunciou este sábado a desfiliação do CDS, após 25 anos de militância no partido. Numa publicação no Facebook, diz que o partido em que se filiou deixou de existir.

Mesquita Nunes justifica a decisão na convicção de que o partido é estruturalmente diferente do partido em que se filiou e que serviu como dirigente.

"O partido em que me filiei deixou de existir. Nunca pensei pedir a desfiliação do partido em que milito há 25 anos, a quem tanto devo e a quem entreguei boa parte da minha vida, do meu empenho e do meu entusiasmo", lê-se numa nota publicada na página de Facebook de Adolfo Mesquita Nunes.

"Se o faço hoje, no que provavelmente é o mais difícil ato político da minha vida, é porque o partido em que me filiei, o CDS das liberdades, deixou de existir", acrescentou.

Manuel Castelo-Branco também sai

No Facebook, Manuel Castelo-Branco mostrou-se solidário com Adolfo Mesquita Nunes e também anunciou a saída do CDS.

"O CDS dos últimos dias foi semelhante ao Sporting de Bruno Carvalho, com enormes atropelos à legalidade e bom senso", escreveu.

No Facebook, acrescentou também:

"Está semana, depois de mais de 10 anos da liderança e uns 15 de filiação, assumo a minha orfandade ao projeto e apresentarei o meu pedido de desfiliação desta organização".

Nuno Melo faz declaração esta tarde

Nuno Melo reage este sábado à tarde à decisão do conselho nacional, mas já escreveu no Twitter que está em causa a legalidade e a decência num partido fundador da democracia.

Depois de, na sexta-feira, Nuno Melo ter anunciado que o Conselho Nacional de Jurisdição do CDS tinha aceitado o seu pedido de impugnação do Conselho Nacional que, apesar disso, decorreu esta noite, o candidato à presidência do partido divulgou uma nota na rede social Facebook na qual afirma que "o que sucedeu nunca foi visto no CDS em 47 anos de história".

Segundo Nuno Melo, o Conselho Nacional de sexta-feira foi um "simulacro de deliberação", que violou a "decisão do Tribunal do partido" e passou "por cima da nulidade declarada", tendo sido promovido por um "presidente do Conselho Nacional que tomou decisões premeditadamente ilegais e foi obscenamente arbitrário na conduta".

