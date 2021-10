Rio sem posição fechada sobre coligação com CDS e exclui entendimento com Chega

Rui Rio diz que a data das eleições poderá indicar a preferência de Marcelo por um dos candidatos à liderança do PSD. O líder do partido falou em exclusivo à SIC, no Porto, onde falou também sobre a possibilidade de concorrer às eleições legislativas em coligação com o CDS.

Na véspera da audiência com o Presidente da República, Rui Rio admite que a decisão de Marcelo sobre a data das eleições pode revelar a eventual preferência do presidente por Paulo Rangel, que pediu que as eleições se realizassem no final de fevereiro.

Em entrevista exclusiva à SIC, o presidente dos sociais-democratas refere 9 de janeiro como a primeira data possível para o país ir a votos.

Rio pede ao PSD para refletir se faz sentido haver eleições internas a 4 de dezembro, numa altura em que o partido precisa de construir uma alternativa sólida ao PS.

Para enfrentar o atual primeiro-ministro, o líder do PSD não tem uma "posição fechada" sobre se é melhor ir a eleições legislativas coligado com o CDS. Uma coligação com o Chega está descartada. Já uma solução de governo de bloco central está também fora de hipótese para o PSD, embora nao exclua o diálogo com os socialistas.