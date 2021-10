PSD antecipa Conselho Nacional para dia 6 de novembro

O Conselho Nacional do PSD vai realizar-se no próximo sábado, dia 6 de novembro, às 15:30, em Aveiro.

O Conselho Nacional vai discutir ainda a data para as eleições diretas do partido, marcadas para dia 4 de dezembro, e que Rui Rio pretende adiar.

A reunião extraordinária é motivada pela situação política do país e possível dissolução da Assembleia da República, que obriga a eleições antecipadas.

Cada partido tem de apresentar as listas de candidatos ao Parlamento 41 dias antes das eleições, data incompatível com o congresso do PSD, marcado para 14 de janeiro.



Veja também: