Primeira edição da semana "Borrego na Serra da Estrela"

O Borrego Serra da Estrela DOP é filho das ovelhas da raça bordaleira e churra mondegueira, tipicas da região. São animais alimentados nos pastos em plena montanha o que assegura uma carne tenra, macia e muito saborosa. A sua textura com uma gordura intersticial subcutânea bem distribuída distingue-o da carne de borrego de outras regiões do país.

Apesar da qualidade já distinguida com a medalha de ouro no concurso nacional de carnes tradicionais, a carne do borrego Serra da Estrela DOP é pouco conhecida pelos consumidores.

A iniciativa organizada pela EstrelaCoop, cooperativa dos produtores de queijo da Serra da Estrela, tem como principal objetivo a divulgação do produto. Participam 12 restaurantes de vários concelhos da região demarcada da Serra da Estrela, desde Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia.