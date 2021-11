O mistério do apeadeiro de Castanheira do Ribatejo

Há um mistério nas obras públicas em Portugal. O Governo mantém em segredo o custo do enorme apeadeiro de Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira. Uma infraestrutura de grandes dimensões justificada pela construção da maior plataforma logística do país que, até agora, 15 anos depois, é apenas uma miragem.

A estação de Castanheira do Ribatejo foi concluída em 2006 para substituir o antigo terminal de Vila Franca de Xira e aumentar a capacidade do sistema ferroviário. Mas até ao momento continua como apeadeiro.

Durante uma semana, a SIC questionou várias entidades sobre o custo desta obra. O Ministério das Obras Públicas e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira remetem explicações para a Infraestruturas de Portugal.

Mas à SIC, a empresa que gere a rede ferroviária nacional diz que não consegue encontrar os valores exatos de uma empreitada concluída há 15 anos.

A Infraestruturas refere no entanto que o montante global da modernização do subtroço Alhandra - Setil... que engloba a estação de castanheira do Ribatejo rondou os 60 milhões de euros.