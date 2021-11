Adiados condicionamentos na Ponte da Arrábida previstos para quarta e quinta-feira

Os condicionamentos de trânsito na Ponte da Arrábida, que liga Porto e Gaia, agendados para as noites de quarta e quinta-feira para trabalhos de inspeção foram adiados, não havendo ainda nova data, informou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito do Projeto de Reabilitação da Face Inferior do Tabuleiro e Pilares da Ponte da Arrábida, os trabalhos de inspeção agendados para os próximos dias 3 e 4 de novembro, foram adiados", indicou a entidade gestora da Ponte da Arrábida, em comunicado.

Devido aos trabalhos em causa, a IP informou, na sexta-feira, que iria proceder, no período noturno, entre as 22:00 e as 07:00, à supressão de vias de forma alternada.

Assim, para quarta-feira, dia 3 de novembro, estava prevista a supressão da via direita da Ponte da Arrábida, no sentido Sul/Norte e na quinta-feira, dia 04 de novembro, a via direita do sentido contrário, ou seja, no sentido Norte/Sul.

A entidade gestora da Ponte da Arrábida lançou, em 28 de abril, o concurso público para a execução para reabilitação da face inferior do tabuleiro e pilares da Ponte da Arrábida, no seguimento das patologias identificadas no âmbito das inspeções periódicas.

Publicado em Diário da República, o procedimento, com o preço base de 125 mil euros, fixa em cinco meses (150 dias) o prazo de execução do contrato designado por "A1, km 302+500, Ponte da Arrábida sobre o Rio Douro - Reabilitação da Face Inferior do Tabuleiro e Pilares".

A intervenção, esclareceu à data a IP, vem do seguimento das inspeções periódicas realizadas, no início março, em colaboração com LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia, para apurar as causas de patologias identificadas e definir ações a realizar.

"Nesse sentido e após a receção dos contributos do LNEC, a IP lançou o procedimento público para a contratação do projeto de execução para reabilitação da face inferior do tabuleiro e pilares da Ponte da Arrábida, que prevê a correção das anomalias existentes nas superfícies de betão", adiantava na ocasião a IP.

No âmbito das inspeções programadas à Ponte da Arrábida, foi necessário proceder ao condicionamento do tráfego, entre 02 e 06 de março.

À data, para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, e de forma a minimizar os impactos da intervenção, os trabalhos, decorreram igualmente em período noturno, entre as 22:00 e as 07:00, obrigando à supressão de vias, de forma alternada.

Os trabalhos foram acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR/PSP).

