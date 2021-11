Encerramento do túnel de Santo Ovídio provoca constrangimentos no trânsito

O encerramento do túnel de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, está a causar o caos no trânsito. As obras de expansão do Metro do Porto vão demorar um ano e meio.

Esta quarta-feira, os condutores não escaparam às filas e aos constrangimentos ao passarem pela rotunda de Santo Ovídio.

O cenário também se complicou para quem espera o habitual transporte público.

A zona da rotunda de Santo Ovídio sempre foi conhecida pelo trânsito intenso a qualquer hora do dia. No túnel passavam cerca de 40.000 viaturas todos os dias.

A direção do projeto pede paciência e compreensão. A nova estação da linha amarela estará em funcionamento no arranque de 2024.

