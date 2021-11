A Direção-Geral de Energia e Geologia assinou no final de outubro, e num só dia, nove contratos a conceder direitos de prospeção e exploração mineira em Portugal.

Os contratos foram assinados a 28 de Outubro, no dia a seguir ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022. Ao todo foram celebrados nove contratos: cinco de concessão de exploração e quatro de prospeção e pesquisa.

O órgão tutelado pelo Ministério do Ambiente esclareceu que é uma prática habitual que estava prevista há vários meses.