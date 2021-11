O Parlamento discutiu, esta quinta-feira, a morte medicamente assistida, depois do chumbo do Tribunal Constitucional, e PSD, CDS e Chega acusam os partidos de estarem a aprovar o diploma de forma apressada, quando a votação acontece está marcada para esta sexta-feira.

Oito meses depois da decisão do Tribunal Constitucional, a morte medicamente assistida regressa ao Parlamento, com o debate a aquecer, sobretudo, pelo momento em que ocorre a discussão.

Do lado dos que votam a favor, há a convicção de que estão resolvidas as dúvidas constitucionais, em particular, o conceito de "lesão definitiva de gravidade extrema".

A assistir nas galerias estiveram movimentos contra a Eutanásia.

A votação acontece esta sexta-feira, sendo que, na última vez que a proposta foi levada a votos,foi aprovada com uma maioria de 136 votos a favor.

