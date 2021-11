População denuncia aumento da poluição em Alcanena

O problema da poluição no concelho de Alcanena tem-se vindo a agravar. Na vila que muitos conhecem como a capital dos curtumes, são cada vez mais as queixas dos populares no que toca aos maus cheiros e aos riscos para a saúde pública.

Com o passar dos anos e sem nenhuma solução a curto prazo, a população começa a desesperar devido à poluição em Alcanena. Muitos são os que dizem que a situação se tem vindo a agravar nos últimos tempos.

Em causa está, por um lado, o aumento da produção fabril. Por outro, a falta de capacidade de processamento da estação de tratamento de águas residuais, que é bastante reduzida para a quantidade de resíduos produzidos pela indústria, problemas que urge resolver.

A autarquia diz estar a tentar resolver os problemas, mas não apresenta solução a curto prazo e diz que só através de um investimento, na ordem dos cinco milhões de euros é que a gestão dos resíduos começará a mudar.

