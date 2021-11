Alberto João Jardim contra eleições internas no PSD antes de legislativas

Alberto João Jardim, militante histórico do PSD, manifestou-se este sábado contra a realização de eleições para a liderança do partido antes das legislativas de 30 de janeiro e indicou que apresentou uma proposta nesse sentido no Conselho Nacional.

"Não deve haver eleições internas antes das eleições gerais", afirmou, em declarações à RTP, à entrada para a reunião do Conselho Nacional do partido, em Aveiro.

Questionado sobre o que pensa das propostas de Rui Rio e Paulo Rangel, candidatos à liderança, para antecipar as eleições diretas no PSD, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira respondeu:

"Acho que está tudo errado".

Jardim afirmou ainda que não se deixa influenciar "por grupos" e que fez já chegar uma proposta ao Conselho Nacional, sem avançar mais detalhes. O atual presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que vai propor a antecipação das eleições diretas no PSD para 20 de novembro, com posterior congresso em 11 e 12 de dezembro.

Por sua vez, Paulo Rangel admitiu a antecipação das eleições internas do partido para 27 de novembro, mas afirmou que a data proposta por Rui Rio, de 20 de novembro, "não chega" para cumprir os direitos dos militantes.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje para fazer a análise da situação política, quando já estão marcadas legislativas para 30 de janeiro, e poderá alterar todo ou parte do seu calendário eleitoral interno.