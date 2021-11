Rio defende antecipação das diretas, Rangel critica mudança de estratégia

É dia de decisões no PSD para fechar o calendário das diretas e do congresso. O Conselho Nacional do PSD reúne-se este sábado em Aveiro.

Rui Rio diz que antecipar as diretas é uma forma de minimizar os danos da luta interna do partido.

Paulo Rangel em entrevista à SIC acusou ontem Rio de ter apresentado três posições num único mês, mas também admite a antecipação das eleições.