Bombeiros de Ferreira do Zêzere ameaçaram demissão em bloco

Alegadas desavenças entre os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e o comandante da corporação deram origem a uma insólita greve dos soldados da paz.

A hipótese de uma demissão em bloco chegou a ser equacionada mas um pedido de demissão do comandante serenou os ânimos.

Depois de vários meses de queixas, os bombeiros desta corporação, uma das mais importantes no combate aos incêndios do interior do pais, entraram em greve. Em causa estiveram múltiplas discordâncias com a atuação do comandante Mário Ferreira.

A SIC tentou entretanto falar com o comandante, que não quis prestar qualquer declaração.

Num ano em que os fogos na região foram inferiores à média dos últimos anos, os ânimos incendiaram-se no quartel e os bombeiros chegaram a ameaçar entregar os capacetes em bloco, porém, a anunciada demissão do comandante, serenou os ânimos.