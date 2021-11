Dragagens no Porto de Leixões deixam praias de Matosinhos cobertas por espuma escura

A população de Matosinhos está preocupada com as dragagens no Porto de Leixões, que estão a deixar as praias do concelho cobertas por uma espuma escura.

A draga despeja com alguma frequência uma matéria negra retirada do fundo do Porto de Leixões, no entanto a população desconhece de que matéria se trata.

A Administração dos Portos do Douro e Leixões garante que são areias de excelente qualidade, que são objeto de análise prévia.

Em declarações à SIC, o investigador e hidrobiólogo Bordalo e Sá, não tem tantas certezas sobre a boa qualidade dos sedimentos retirados do fundo do Porto de Leixões.