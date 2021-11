Agressor filmou episódio de violência doméstica e publicou imagens no Facebook

Um caso de violência doméstica, que envolveu um jovem casal do Entroncamento, está a gerar revolta e consternação. O agressor gravou a vítima em estado grave e colocou-se em fuga. As imagens foram, entretanto, partilhadas nas redes sociais.

O vídeo, onde são visíveis cenas de enorme violência, terá sido gravado pelo alegado agressor no sábado e publicado no Facebook.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, esta situação é recorrente e desde 2020 que há registo de ocorrências de violência doméstica entre este mesmo casal, situação que se voltou a repetir no início deste ano.

Num dos anteriores ataques, este homem, agora em fuga, terá entrado na casa da vítima com uma catana, ameaçando-a de morte, enquanto destruía o que encontrava pela frente.

Homem está em fuga

A vítima, uma mulher com 30 anos de idade, recebeu assistência no local e foi depois assistida no Hospital de Abrantes com vários ferimentos visíveis na face. Já o agressor, encontra-se em paradeiro incerto, mas as autoridades afirmam que o mesmo está devidamente identificado e que o caso já está nas mãos da autoridade judiciária competente.

De recordar que o número de participações à PSP e à GNR por crimes de violência doméstica foi de 6.661 entre abril e junho deste ano. Houve ainda a registar seis homicídios, cujas vítimas foram cinco mulheres e um homem.

A Polícia de Segurança Publica lança o apelo à população para que, sempre que se apercebam de uma situação de violência doméstica, seja a vítima, um familiar, amigo ou vizinho, alertem de imediato as autoridades.

